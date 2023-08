Clochard Emilie ESCAPE GAME APÉRO NIORT

Vous aimez les escape games ?



Vous aimez partager un apéro entre amis et la convivialité autour d'un verre ?



Ne cherchez plus, l'Escape Game Apéro réunit les deux !



Un escape game qui se joue où vous voulez, chez vous comme en extérieur, et quand vous voulez le midi ou le soir.



En famille, entre amis, pour un anniversaire, un enterrement de vie de garçon/ fille, ou pour un team building / séminaire, l'Escape Game Apéro est une activité idéale pour passer un super moment.







Vous habitez Niort, Saint Maixent l'Ecole, Parthenay ou alentours, n'hésitez plus !







L'escape Game Apéro 79 vous promet un scénario prenant et ludique, de résoudre des énigmes variées, de la cohésion d'équipe par le fun et l'apéro, faire chauffer vos méninges pour résoudre les mystères enfermés par nos soins. En bref, une expérience unique.



https://www.escapegameapero79.fr/