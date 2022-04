Après l’obtention d’un MBA, option Audit-Contrôle de gestion et aide à la décision à l’ISM Dakar en 2006 (certifié ISO 9001, version 2000 par l’AFAQ), j’ai développé tout au long de mon expérience professionnelle, un goût et un intérêt particulier pour l’audit (interne ou externe) ou et la comptabilité générale.