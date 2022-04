Clody MIATTI

" Une société ne peut distancer ses concurrents que si elle peut établir une différence qu'elle peut préserver " - Michaël Porter





Sensible aux secteurs du commerce et du marketing,c'est donc pour cela que j'ai rejoins le Pôle Paris Alternance pour un Bachelor Marketing en alternance



Souhaitant évoluer dans ces domaines, je souhaite donc bénéficier d'une expérience enrichissante qui me permettrait de développer de solides compétences à la fois en marketing, commerce, ainsi que dans le digital.





Mes qualités :



-Esprit d'équipe

-Bonne capacité d'adaptation et de polyvalence

-Tenace

-Esprit pragmatique

-Dynamique



Mes compétences :

Ethnos

Microsoft Office

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Réseaux sociaux