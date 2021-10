Cloé Ardouin Architectures Et Paysage CLAAP

Après plus de 10 ans de collaboration dans différentes agences d'architecture, j'ouvre l'agence ClAAP, avec l'envie de pouvoir offrir aux particuliers une réponse particulière à leur besoins.



Dynamique et bienveillante, je serai être à l'écoute et vous aider dans les choix d'usages, d'espaces, de matériaux afin de créer, aménager un espace qui vous ressemble pleinement.



Spontanée et motivée, jai développé une sensibilité architecturale orientée vers le bioclimatisme, le respect des échelles locales, la curiosité des savoirs ancestraux et des techniques nouvelles.

Dynamique et organisée, je souhaite aujourdhui imprégner ma pratique des réalités du chantier et jaimerai développer cet aspect de notre métier ; ceci afin de pouvoir valider mon diplôme HMONP. Jai en effet commencé la formation avec lécole de Montpellier en 2015.



J'apprécie particulièrement le travail en équipe, mais je suis également capable de travailler seule. La communication est pour moi très importante à tous les niveaux. J'ai une bonne capacité d'adaptation ce qui me permet d'être opérationnelle rapidement.



Mes compétences :

Archicad

Photoshop

Autocad

Office

Dynamique de groupe

Architecture

Communication

Artlantis

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Réglementation SSI, PMR, ERP

Bon Relationnel

Vectorworks

Missions ESQ > DCE