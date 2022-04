Je suis étudiante en IUT technique de commercialisation.

C'est une formation qui me plaît car les métiers du commerce m'intéressent.

Je souhaite m'orienter plus tard vers des métiers comme commerciale, responsable des ventes ou des métiers du marketing, management.

J'aime le sport, tout particulièrement l'escalade et j'aime voyager, découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux espaces.



Mes compétences :

Informatique

Négociation