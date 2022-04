Cloé DENIS

Jeune étudiante en communication, je suis passionnée par ce que je fais ! C'est un secteur qui me permet de satisfaire ma curiosité ainsi que ma créativité.



MES CENTRES D'INTERETS : LES VOYAGES

Afin de satisfaire cette soif de découverte, j'ai déjà beaucoup voyagé. Je suis allée 2 fois en Irlande mais également dans le Minnesota, l'Utah, le Colorado, l'Arizona, et enfin l'Espagne. Et ce n'est que le début !



Je profite de mes temps libres pour me cultiver. Lors de mes dernières vacances je suis allée à Bilbao (Espagne), ou j'ai eu l'occasion de visiter le musée Guggenheim.



Pars ailleurs je suis passionnée de photographie et de sport. Je pratique principalement du Ski Freeride, du Waterpolo et du VTT.