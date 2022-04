Cloé GOBERT

J'ai d'abord souhaité m'orienter vers des filières qui ont du sens et sont cohérentes avec mes valeurs, en me spécialisation dans le développement soutenable et l’Économie sociale et solidaire parce qu'ils nous incitent à repenser la société qui traverse aujourd'hui une crise multidimensionnelle. Mais pour s'engager en connaissance de cause dans tout projet de société, il faut avoir les clés pour rester autonome dans ses choix et garder l'esprit critique. C'est pourquoi j'ai choisi de m'orienter vers l'enseignement et notamment celui des SES, dans l'idée de contribuer à la formation des citoyens. Je prépare donc actuellement l'agrégation de sciences économiques et sociales.



Mes compétences :

Rédaction et Synthèse

Méthodologie de projets

Qualités relationnelles et d'écoute

Organisée et méthodique

Réflexivité

Études quantitatives et qualitatives

Mener des travaux de groupe