Cloé LANOE

À partir d'une écoute attentive des besoins et des désirs exprimés par mes futurs clients, je leur propose des solutions d'aménagements, personnalisées, créatives et originales, s'inscrivant dans leur enveloppe budgétaire.



Esthétisme, fonctionnalité, harmonie, mariage des couleurs et des matériaux, sont des maîtres mots qui me guident dans mon travail. De formation d'Architecte intérieur - CAP Ébéniste, je vous assure un travail digne de votre attente.



Installée en libérale, je vous propose les services suivants :

- Prestation de conseil en décoration

- Architecture intérieur (rénovation/ extensions jusqu'à 140m2)

- Conception de Tiny House et petit habitat, fixe ou mobile

- Création de mobilier

- Restauration de petit mobilier



Mes compétences :

Conception de Tiny House

Création de mobilier

Design du bois

Architecture d'intérieur

Dessin 3D

Décoration