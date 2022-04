Cloé LOMBARD

Deux ans en IUT de Gestion Administrative et Commerciale à l’Université Jean MOULIN (Lyon 3), m'ont permis d'acquérir des compétences professionnelles en gestion, commerce, marketing et management.



Une troisième année en Licence professionnelle, a favorisé mon intégration progressive dans le monde professionnel ainsi que mon orientation vers les métiers du commerce.



Concernant mon projet professionnel, je souhaite aujourd'hui concentrer mes compétences sur mon métier de commercial et solidifier mon expérience du terrain afin de m'orienter à l'avenir vers des fonctions managériales.













Mes compétences :

Organisation des événements

Planification des opérations de communication

Marketing

Communication

Relation clients

Veille concurrentielle

Développement

Gestion de projet

Management commercial

Étude de marché

Gestion de la relation client