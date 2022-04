Cloé ROSZAK

Je possède une formation de 5 ans dans le Graphisme et le Design, que j'ai effectué en Bretagne.

J'ai déménagé en Ile-de-France il y a un an et demi, afin de poursuivre mon parcours professionnel dans cette voie.

Toujours en recherche d'un poste correspondant à mes compétences dans ce domaine, je continue tout de même à développer mes compétences.

J'ai en parallèle travaillé en tant que conseillère de vente dans plusieurs enseignes que j'appréciais, et qui touchaient un minimum à mes centres d'intérêts.



Je suis intéressée par toutes propositions qui correspondraient à mes critères de formation.



Mes compétences :

Graphisme

Peinture

Dessin

Décoration intérieure

Adobe InDesign

Infographie

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Design