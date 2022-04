Cloé ROUGEYRES

Diplômée du DUT Information & Communication option Publicité à l'IUT Michel de Montaigne Bordeaux III, j'ai intégré ce site afin de développer un réseau social professionnel.

Après 6 mois de voyage en Australie et en Asie, me voilà de retour pour approfondir mes connaissances professionnelles et enrichir mon bagage universitaire.

Actuellement étudiante en Licence 3 information et communication à la Sorbonne Nouvelle, Paris III.



Je souhaite poursuivre mes études et effectuer mes deux années de master dans une école de communication.









Mes compétences :

Photoshop

Concepteur rédacteur

Indesign CS5

Planneur stratégique

Publicité

Créativité

Marketing

Travail d'équipe

Brand content

Sport

Benchmarking

Relations Presse