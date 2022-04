Cloe SOARES

Âgée de 28 ans je suis à la recherche d'un emploi dans la vente ou la manutention.

Ayant travaillée plus de 8 ans dans la vente ( chaussures, pap, maroquinerie ) je sais que c'est un métier qui me plait.

L'usine ne me déplaît pas du tout non plus au contraire puisque j'ai déjà travailler dans ce domaine pour deux grand groupe: SZYMANSKI et CAILLOT.

J'aime beaucoup le contact client et aime aussi le travail dynamique c'est pourquoi c'est deux voies me plaisent beaucoup.

Facile d'adaptation le travail d'équipe ne me pose aucun soucis.

Ayant le permis de conduire et étant véhiculé les horaires en décalées ne pose pas de problèmes.

N'hésitez pas a me joindre pour en savoir plus.

CORDIALEMENT



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word