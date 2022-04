Motivée - dynamique - sociable - ponctuelle - active - fais preuve d’initiative.

Je comprends et je m’adapte rapidement.

Je suis en terminal du baccalauréat Science Technologique de Laboratoire Physiques Chimie de Laboratoire (STL PCL).

En première, j’ai passé mes épreuves anticipées de Français (oral et écrit) et Histoire-Géographie (oral).



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word