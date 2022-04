Cloning COM

Vous cherchez à stabiliser votre production?

Vous souhaitez que vos téléprospecteurs soit souriant tout le long de la journée?

Vous désirez que votre argumentaire téléphonique soit respecté à la lettre?



CloningCom est fait pour ça!



Après une longue analyse du marché, les résultats sont accablants : Manque de dynamisme dû aux répétitions du script, turnover conséquent au sein de l'entreprise, résultat en dents de scie pour le centre d'appel...



La solution CloningCom est une nouveauté et une innovation totale dans le monde des centres d'appel!!



Un seul enregistrement de l’agent suffit, pour le reste CloningCom s’en charge.

Les agents n’auront plus qu’à cliquer sur le script adéquat afin de lancer la conversation avec le prospect. Il peuvent, bien entendu, interagir à n'importe quel moment de la conversation.

Précision, dynamisme, sourire et efficacité seront présent à chaque appel, quelque soit le moment de la journée.



Exactitude de l'appel, confort pour l'agent, résultat croissant pour l'entreprise... Un cocktail gagnant.



Vous souhaitez une démonstration gratuite? N'hésitez pas, contactez nous, par mail ou par téléphone au 0970196341!!!



Je vous invite par ailleurs à visiter notre site internet