Cloreface AGENCY

La connaissance et l’information objectives des problèmes qui minent l’entreprise représentent certainement les données de base indispensables pour une approche stratégique conséquente.

CLORE FACE qui se veut un cadre idéal pour les entreprises à travers les services qu’elle offre mets ses compétences en faveur de celles-ci afin d’y apporter son savoir faire.

L’agence mets par conséquent son expérience et sa compétence pour étudier, planifier, évaluer les besoins nécessaire à de telles opérations et conduire ou accompagner les projets jusqu'à leur terme.

Il n’est point de doute que les ambassadeurs capables de réaliser ce pari ne sont autres que les professionnels. C’est la raison pour laquelle notre objectif premier est le professionnalisme à mettre au service des entreprises

Nous nous tenons à votre disposition pour mener à bien toute opération que vous choisiriez à nous confier.



Mes compétences :

Hôtesse

Promotion des ventes

Secrétariat

Marketing direct

Petty Cash