Clorelle LOSSO

NAISSANCE D'UNE MARQUE

CL'Cosmetics ( Gamme révolutionnaire pour tout type de peaux)....

J'ai été animé d'un désir irrépressible d'ouvrir ma société et de m'occuper des femmes et hommes dans différents problèmes de peaux, après avoir travaillé un moment avec une grande esthéticienne au Congo. Au début s'entremêlé angoisse et excitation, mais avec la conviction qu'il fallait aider plus de monde avec des produits naturels...

Mes nombreux déplacements et ma collaboration avec un des laboratoires en Asie m'ont permis de mieux me spécialisé.

Et ceux rien qu'avec les produits GLUTHATIONE.

Aujourd'hui nous sommes une petite entreprise d'une dizaine de personnes basée au BÉNIN, er nous promouvons des gammes de cosmetique Bio.

NOUS SOMMES LA MAISON DU GLUTATHIONE.

E-Mail: clorellelosso@yahoo.fr

Téléphone: +(229) 97.76.52.52



Mes compétences :

Assistante de direction à Modelia Mag

Co-assistante et Agent Commercial dans la société

DIRECTRICE de l'entreprise CL'Cosmetics dans le se

Agent Commercial à la FONDATION ZINSOU dans le sec

Assistante du Directeur, Département des Affaires

IMPORT-EXPORT mèches(extension) et sacs pour femme