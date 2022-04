- Responsable Administratif et Informatique

JCN CAMEROUN

Entreprise de Prestations de Services

Depuis Mars 2007.

- Fondateur et Coordonateur du GIC WEBDEV

Pour le developpement participatif du Cameroun

http://www.wdfoundation.bio.li

Depuis janvier 2007

- Initiateur et Développeur du Projet

http://www.icibangoua.tk

Le village Bangoua sur Internet

Depuis 2004

-



Mes compétences :

Administratif

Infographie

Informatique

Maintenance

Réseaux informatique

Sites web

Web