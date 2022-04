Clothaire MBA ZUE

Titulaire d'un Master en Administration des Affaires précédé d'une Maîtrise en Sciences et Techniques Comptables et Financières je suis un financier au sens pur du terme.



Avec une expérience diversifiée dans diverses entreprises elles mêmes dans des domaines différents avec des cultures toutes autant différentes entre elles, je suis un polyvalent de la finance.



D'auditeur interne à contrôleur de Gestion et à Revenue planning Senior, je manie aussi bien la langue française que l'anglais dans toutes ces formes dans mon domaine.

Disponible, ouvert d'esprit et très rigoureux/méticuleux, je suis très orienté business et Certifié Prince 2 par la Prince Foundation depuis 2015.