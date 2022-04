Clothilde CHIELLO

Il est important pour moi d'avoir une une attitude "éco-socio-responsable" dans l'exercice de mes missions.



Je souhaite rejoindre une structure ayant un projet porteur de sens pour la société.



Communicative et Attentive, Rigoureuse, Responsable et Pédagogue, j'ai des compétences dans le traitements et le déploiement de l'information.

Je peux accompagner une entreprise dans la mise en oeuvre d'une politique responsable ou prendre en charge la mise en place de process, d'organisations ou d'outils.

Je peux exercer les métiers de conseillère RSE, responsable RSE/compliance ou chef de projet.



Mes compétences :

Audit social et environnemental

Travail en équipe

Gestion de projet

Communiquer

Politiques d'achats responsables

Force de proposition

Sensibiliser / Fédérer un public

Manager une équipe

Animation de réunions

Amélioration et mise en place de process

Formation

Traitement de l'information

Rédiger des cahiers des charges, supports de forma

Démarche Assurance Qualité

Veille réglementaire

Prise de décision