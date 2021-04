Clothilde CHRETIEN

Je réalise actuellement 100% à distance une licence GRH (en partie par une VAE), afin de mettre à jour mes connaissances et intégrer la nouvelle législation en matière de droit du travail: relations individuelles & collectives ; être au fait des dernières évolutions des outils des RH à l'ère de la tranformation numérique et digitale. J'ai choisi de prendre en option libre le Droit du Numérique actuellement en plein boulversement. Afin de retourner sur le marché de l'emploi sans attendre, je suis à l'écoute d'opportunité dès à présent !



Ce qui m'anime : l'humain au coeur de mon métier qui ne fait qu'enrichir mon expérience au fil des années. Ce qui me plait : un cadre avec des règles de droits et de devoirs qui dirigent mes actions avec justesse et équité. Ce qui me motive: des process en constante évolution, à l'ère du numérique, qui s'adaptent aux différentes générations & métiers.



Ma faculté à s'adapter en permanence s'est révélée et affinée au travers d'expériences professionnelles dans plus d'une dizaine de lieux de travail; avec des équipes différentes, du collaborateur au N+1 (effectif sur sites gérés 45 salariés maximum).

Mes capacités d'analyse, de prise de recul et de décision mises à l'épreuve par la réalisation d'objectifs ambitieux, dans divers domaines et souvent dans un climat social tendu, avec une équipe réfractaire au changement et à la transformation.