Clothilde COLLIN

Cher réseau,



Actuellement en troisième année de Bachelor à l'ESPI et après une année aux Etats-Unis afin de parfaire mon anglais, je me permets de vous solliciter pour la recherche d'une alternance dans le cadre de mon Master MAEC que je commence en septembre 2019. Je suis passionnée d'immobilier depuis de nombreuses années, ainsi cette spécialisation me permettra de développer de nouvelles compétences.



En espérant que mon profil vous intéresse, je reste à votre disposition pour un futur entretien.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word