Clothilde FACON

Actuellement en stage de fin d'études en tant qu'ingénieur Études et Développement .net chez GFI Informatique situé à Lille.



Mes expériences précédentes m’ont convaincues de mon choix d’orientation dans le domaine de l’informatique et plus particulièrement dans l’ingénierie logicielle. Mon souhait serait de découvrir en dehors du domaine de la programmation, les domaines du consulting et du décisionnel.



Dynamique, motivée et souriante, je m'intègre facilement à une équipe de travail. De plus mon expérience dans le domaine de l'animation m'a permis de prendre conscience de mes responsabilités.



Mon emploi étudiant le week-end, me permet d'être autonome et d'avoir conscience du monde professionnel, mais aussi de travailler avec des personnes différentes.



Mes compétences :

Administration des réseaux et des systèmes

Windev

Base de données

Suite bureautique

Analyse UML

Programmation Web

Analyse fonctionnelle

Animation

Programmation orientée objet