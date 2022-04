Clothilde GARNIER

Bonjour à toutes et tous,



Je suis passionnée d'immobilier depuis de nombreuses années et en est fait mon domaine d'étude. Ce qui me plait particulièrement dans la profession est d'accompagner les gens dans un véritable projet de vie, leur permettre de vendre leur bien dans les meilleures conditions pour la réalisation de leur projet, ou leur trouver le bien idéal en fonction de leurs ressources et de leur mode de vie.

Je mise sur le relationnel, la compréhension et la confiance avant tout, afin de mettre en confiance les non professionnels dans leur démarche de vente/d'achat dans la pierre. Je veux qu'ils se sentent écoutés et compris, c'est le seul moyen pour les rendre satisfaits sur le long terme de leur transaction. Dans la location également je recherche la confiance réciproque des bailleurs et des locataires.

Je serai ravie d'entrer en contact avec des personnes ayant la même mentalité, les rencontres représentant la richesse de nos vies.



Bien cordialement,



Clothilde



Mes compétences :

Promotion immobilière

Immobilier

Gestion immobilière