Clothilde HAMON

Forte d'une expérience en communication de plus de 8 ans, j'ai pu développer une méthodologie éprouvée pour mener à bien des projets de communication aussi bien sur des sujets print et web.



Pendant 5 ans, j'ai été chef de projet en agence de publicité. J'ai eu la chance de travailler sur de marques de renom telles que CANAL+, CANALSAT, SEPHORA,NESTLE. J'ai alors accru mon sens de l'organisation et de la rigueur en menant à bien plusieurs projets simultanément.



J'ai eu ensuite envie de "passer de l'autre côté", pour vivre les projets de communication de l'intérieur.... et j'ai pris les fonctions de Chargée de Communication. Je peux produire des plans de communication et leur mise en place, réfléchir à des plateformes de marque, gérer des budgets, préparer des salons, m'occuper de relations presse.



Je suis disponible et opérationnelle, si vous avez une opportunité, n'hésitez pas à me contacter j'étudie toutes les propositions.



A bientôt et au plaisir de collaborer ensemble !





Mes compétences :

Chef de projet

Evénementiel

Etude et conception

Communication