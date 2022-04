Clothilde MAILLARD

Jeune diplômée d'un Master de recherche en histoire contemporaine des relations internationales (mention Asie) après avoir effectué une double-licence en histoire-sciences politiques et obtenu un baccalauréat (spécialité économique et sociale) avec mention très bien, je souhaite placer les compétences que j'ai acquises au service d'une entreprise. Mes compétences rédactionnelles et ma capacité à m'exprimer avec aisance à l'oral sont des atouts majeurs de ma formation. J'ai su développer un grand sens de l'organisation ainsi que la capacité à mener à bien des projets. Je dispose également d'une bonne culture générale que j'enrichis par ma curiosité intellectuelle. Je pense aussi avoir réussi à développer ma réactivité et mon esprit d'initiative en m'adaptant à des situations inattendues. J'ai eu l'occasion de professer des cours d'histoire-géographie à des classes de cinquième et de quatrième dans le cadre d'un stage d'un mois. J'ai également tenu des conférences pour présenter mes travaux de recherche dans le cadre de mon mémoire de fin d'études portant sur les représentations de l'histoire occidentale dans les bandes dessinées japonaises.

Désireuse de travailler au sein d'une institution à vocation culturelle ou politique, je peux appliquer mes compétences dans un ensemble de domaines très variés.



Mes compétences :

Prise de parole

Adaptabilité

Synthèse rédactionnelle

Organisation

Relationnel

Sciences politiques

Rigueur

LibreOffice

Histoire

Géographie

Rédaction de contenus

Relations internationales