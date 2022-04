Clothilde MÉALLONNIER

- Administration des ventes OPCVM institutionnelles : rapprochements & rétrocessions des frais de gestion. Depuis la souscription en passant par le traitement des attestations dépositaires et le contrôle des montants jusqu’au bon déroulement comptable des opérations

- Mise en place et application Conventions clients institutionnels / apporteurs d’affaires

- Rapprochement partenaires commerciaux rémunérés en rétrocessions de frais de gestion

- Contrôle des frais de gestion et commissions de mouvement dont les montants proviennent des dépositaires de fonds

- Référencement plateformes (performance & souscription)

- Mise en place et suivi outils marketing (publications, emailings / site web)

- Organisation évènements communication

- RFP, DDQ

- Veille concurrentielle OPCVM

- Facturation fournisseur, gestion quotidienne de la trésorerie de la société

- Interface gérants de portefeuille - brokers : validation des ordres & valorisation des portfeuilles, CSA, Relation brokers et table de négociation externalisée



Pack Office, Publisher

Morningstar

Bloomberg

Visual Basic pour Excel



Mes compétences :

Due Diligence

Relations partenaires SGP

Relations Investisseurs

Contrôle interne