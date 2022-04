Clothilde PHILIPPE-SEGUIN

Je suis infirmière depuis 2009 et IBODE depuis 2019.



J'ai acquis de l'expérience dans plusieurs domaines comme dans les services de rééducation, de réanimation et de soins continus, de neuro-chirurgie notamment.



Mon expérience au bloc opératoire s'est d'abord acquise dans un bloc de chirurgie ambulatoire, et depuis septembre 2019 au bloc de neurochirurgie/urgences du CHU. Je suis ainsi amenée (lorsque je suis aux urgences) à exercer dans des disciplines autres que la neurochirurgie telle que la chirurgie de la main, ophtalmique, céphalique, CMF, et orthopédique.



Cela fait 7 ans que je suis dans la région Occitanie et désormais j'aspire à revenir dans ma région natale, les Pays de la Loire, en public ou privé, je n'ai pas de préférence. Pourquoi pas travailler pour des chirurgiens associés, de l'intérim... Je suis à l'écoute de toutes propositions.



Toujours curieuse, j'apprécie évoluer dans mes connaissances et compétences pratiques et peut-être un peu pointilleuse parfois. Et surtout très sociable.