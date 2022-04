Clothilde ROYER

Je suis photographe/vidéaste de Pau (64000) actuellement basée à Paris.

Avec un peu plus d’un an d’expérience professionnelle en tant qu’artiste/auteur multimédia, je travaille régulièrement avec la société cross-médias Pavillon Noir. Mes spécialités sont le « report » d’évènements et le making-of. Je veux mettre en avant l’humain et ses capacités.

Aujourd’hui, je cherche à étendre mon panel de clients afin de découvrir de nombreux domaines. Notamment la santé, du bien-être et du sport, à la suite d’un accident subit en 2019. Je souhaite également me rapprocher de la sphère musicale que j’ai toujours admirée.

Pourquoi ne pas travailler ensemble ? N’hésitez pas à me contacter pour toutes informations.



Clothilde.



Mes compétences :

Reportage photo

Capture One

Prises de vues vidéo

Adobe Photoshop

Reportages photos et vidéos

Prise de vue vidéo

Microsoft Office

Adobe Premiere

Adobe XD

Adobe Creative Suite

Photographie

Montage vidéo

Photographie culinaire

Adobe InDesign

Captation vidéo

Adobe After Effects

Adobe

Argentique