Clothilde SORRIAUX

HELFYNVEST est un groupe de 3 sociétés

- HELFY (conseil en sécurité du travail et environnement)

- FYTEK (vente, location, maintenance d'équipements de protection pour les Risques Amiante)

- YZYTEK (vente, location, maintenance de matériels de petit levage, d'aide à la manutention, d'équipements ergonomiques)



HELFY a fêté ses 10 ans il y a maintenant 2 ans. Nous sommes maintenant une équipe d'une vingtaine de personnes prête à relever les défis quotidiens de nos clients. 2 agences, l'une dans le Nord, l'autre en Gironde.

Les enjeux, financiers et environnementaux, liés au Désamiantage et à la dépollution des sols sont de plus en plus importants. HELFY, cabinet de conseil et d’ingénierie , vous accompagnera de manière pragmatique pour gérer de manière optimale ces problématiques. Nous sommes également à vos côtés pour vos études d'impact, vos dossiers ICPE, vos relations avec l'Inspection du Travail... Nous cherchons également à sortir des sentiers battus au travers d’outils innovants comme des jeux (Jeudelfy) et des logiciels de gestion de chantiers de désamiantage (Gesfy)…

Fort de l'expérience d'HELFY , FYTEK est née il y a 2 ans et nous comptons déjà plus de 70 clients ! Notre force : la réactivité et l'adaptation des équipements à vos problématiques Chantier.

YZYTEK, elle, répond à vos contraintes industrielles ou chantier, pour éviter les Troubles Musculo-squelettiques.