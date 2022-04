Clotilde BATO

Créée en 1980, SOL (Alternatives agroécologiques et solidaires) est une Organisation de Solidarité Internationale (OSI), qui appuie des initiatives créés pour et par des organisations locales d’Afrique, d’Asie et de France sur le long terme.



« Nourrir le monde, préserver la planète » : Agroécologie, agriculture biologique et communautaire, souveraineté alimentaire, accès à la terre, protection des ressources naturelles et de la biodiversité, valorisation des cultures locales et formations professionnelles sont les thématiques autour desquelles SOL s’engage avec ses partenaires.



www.sol-asso.fr