Bonjour,

Actuellement gérante de mon autoentreprise en tant qu'esthéticienne à domicile spécialisée dans les soins du corps, je recherche actuellement en poste administratif en temps partiel.

Je suis une personne sérieuse et dynamique avec un très bon sens du relationnel.



Je suis à l'aise avec l'outil l'informatique.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations