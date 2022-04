Clotilde BIGNON

Acteur des Ressources Humaines externalisées avec plus de 20 collaborateurs, Abaka est présent dans le Grand Ouest et à Paris.



Spécialiste du recrutement de cadres et de dirigeants, Abaka accompagne également les entreprises et les institutions sur l’ensemble du spectre des RH : outplacement, diagnostics RH, bilans de compétences, gestion des carrières, etc.



Consultante en recrutement, au plus proche de nos clients, de leurs besoins, de leur culture, de leurs organisations, de leurs évolutions, j'interviens auprès de candidats, chacun unique, pour permettre une alchimie pérenne au sein des organisations. C’est avec cette vision globale, que j’accompagne et conseille le développement de nos partenaires, notamment à l’international. Guidée par l’ouverture et la curiosité, c’est avec simplicité et transparence que j’exerce mon métier, et toujours avec l’esprit d’équipe.



