Clotilde BONFARDIN

Diplômée d’un Master Etudes et Diagnostics sociologiques obtenu à l’université de Bordeaux, je souhaite occuper un emploi de chargée d’études au sein d’une structure dynamique.



J’ai effectué durant ma dernière année de master un stage d’une durée de 6 mois comme chargée d’études, au sein du Conseil Régional de Basse-Normandie. Responsable de l’évaluation de trois dispositifs de soutien à la recherche, j’ai effectué deux études quantitatives et une étude qualitative sur différents panels, de la constitution des bases de données à la rédaction des préconisations.



Ma formation fait que je suis à même de superviser et de réaliser des investigations, de produire et d’analyser des données sociales, de réaliser des diagnostics et d’évaluer des dispositifs d’action publique.



Passionnée par les sujets de société, je pense posséder des connaissances transversales sur de nombreuses thématiques, et je souhaiterais mettre à votre disposition mes compétences.

Je mets un point d’honneur à montrer mon sens du travail et suis d’un naturel rigoureux et volontaire.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Access

Enquètes de satisfaction

Enquête qualitative

Microsoft Word

Base de données

Sphinx

Enquêtes de terrain

Études quantitatives

Microsoft PowerPoint

Analyse statistique

Veille stratégique

Sourcing

Veille concurrentielle

Benchmarking