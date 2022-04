Clotilde BORNHAUSER

Professionnelle expérimentée en Web Marketing avec 15 ans d’expériences en agence, j’accompagne avec enthousiasme les acteurs économiques dans la réalisation de leurs objectifs sur Internet : hausse de trafic, croissance du chiffre d’affaires, acquisition de prospects…



COMPETENCES :

Stratégies web marketing d’acquisition et de fidélisation ; Leviers web marketing : search marketing (certification Google Adwords / Google Shopping - 2018), market place, display rtb & data, natives, social media, emailing, affiliation, co-registration, partenariat, marketing automation ; Analyse de la performance ; Management d’équipe ; Gestion de projet.



ATOUTS :

Orientée solution, avec un fort esprit analytique. Excellente capacité d’adaptation à des structures variées ainsi qu’à des interlocuteurs de métiers différents, grâce à une bonne compréhension des contextes et enjeux, et à un esprit positif.



Mes compétences :

Google analytics

Management

Gestion de projet

Analyse de données

Google Adwords

Liens sponsorisés

Stratégie digitale