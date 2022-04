Clotilde BOUM CONSULTING

Notre société: «Boum Consulting" est basée dans la région du sahel en Tunisie.

Notre équipe compte parmi elle : Mr ALI BOUMNIJEL (franco tunisien), ancien footballeur tunisien et actuel entraîneur des gardiens de l’équipe Nationale tunisienne et entraineur de l’équipe nationale junior. Il occupait le poste de gardien de but avec l’équipe de Tunisie et à évoluer dans le championnat français et le championnat tunisien. Il a participé à 3 coupes du Monde: 1998, 2002 et 2006 et vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations en 2004.

Boum Consulting, spécialisée dans l'organisation de stages de football et de matchs amicaux, organise pour vous des stages en Tunisie et en France:



Des stages de préparation : grâce aux infrastructures des sites qui vous permettent un isolement afin de se concentrer sur :

Tests Physiques : évaluation des qualités physiques du groupe ainsi que de leurs carences

Travail spécifique : en fonction des forces du collectif et du projet de jeu

Cohésion : unir les forces dans un même effort pour rendre les joueurs solidaires

Récupération : car vous êtes en montagne au cœur d’une station thermale ou au bord de la mer à proximité d’un centre de thalassothérapie avec des températures minimales de …….



Des stages inter saison : Après un premier bilan il est nécessaire de relancer l’équipe de se régénérer et de se retrouver pour aborder la deuxième partie de la saison dans les meilleurs conditions.

Mise au vert : reformer un groupe avant de reprendre la saison

Travail physique : individualiser des faiblesses observées lors de la première partie de saison

Travail de récupération : régénération des organismes qui auraient soufferts lors du début de l'exercice



Des stages de fin de saison : qui vous permettrons de récupérer, de débriefer de viser la consolidation des liens de l’équipe son homogénéité au travers d’activités ludiques et diverses, avant de les libérer pour les vacances.



Boum consulting

Une équipe de professionnels dédiés à votre satisfaction



Des techniciens spécialisés à votre service pour l’organisation et le suivi de votre voyage, stage, et match amical.



Des partenariats avec les meilleurs Hôtels, Complexes sportifs et des centres de loisirs spécialisés dans l'accueil d’équipes sportives.



