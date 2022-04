Clotilde BREUVART

Dynamique, créative et forte d'une expérience pluridisciplinaire de plus de 10 ans dans le domaine du graphisme (du rough au BAT) ; et ce que ce soit en tant que freelance ou encore comme employée dans une petite et/ou grande société. Curieuse, patiente et réactive, j'aime mon métier et tout ce qu'il englobe... même les charrettes ! Je reste ouverte à toutes les opportunités professionnelles qui sauront me motiver, afin d'évoluer et parfaire mes connaissances. Au plaisir de vous lire...



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Acrobat

QuarkXPress

Adobe Creative Suite 6

Logiciels de mise en page automatique