Clotilde CAUDRON

Titulaire d’un BTS Assistant Gestion PME-PMI, j’ai suivi une formation qui m’a permis de développer les qualités recherchées, faisant de moi une assistante qualifiée.



Avec trois années d’expérience dans le domaine, je maîtrise parfaitement les logiciels bureautiques, tout comme la gestion de commande et d’un standard téléphonique.



Volontaire et méthodique, je sais être efficace pour gérer mon travail.

Mes collègues ont apprécié ma polyvalence ainsi que mon sens de l’accueil et de l’organisation. J’ai également l’habitude de gérer des impératifs à date butoir (facturation).



Je serais ravie de pouvoir vous faire profiter de mon dynamisme tout en m’adaptant à votre équipe, afin de m’investir dans un poste correspondant en tout point à mes inspirations professionnelles.



Mes compétences :

SAP

Microsoft

Administratif