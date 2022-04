Clotilde COURTOIS

Ingénieur patrimonial avec 20 ans d'expérience en gestion de fortune et gestion privée, et plus spécifiquement auprès d'une clientèle chefs d'entreprise, j'ai développé une triple expertise :

- technique (ingénierie patrimoniale, droit fiscal, droit civil, droit des assurances,...),

- accompagnement commercial et transmission de compétences,

- communication interne et externe, tous médias



Mes compétences :

Fiscaliste

ingénierie patrimoniale

droit de la famille

assurance vie

communication

organisation

Droit