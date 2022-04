Clotilde DE

Je suis juriste spécialisée dans la gestion des collectivités territoriales. J ai une expertise en marchés publics et des connaissances des finances publiques et de la comptabilité .Titulaire d' un master2 en droit, administration et gestion financière des collectivités territoriales en 2014 , je suis lauréate du concours d'attachée de la FPT.

J'ai exercé des fonctions juridiques à la Sécurité sociale, pendant 10 ans, avant de rejoindre les collectivités territoriales (Mairie de Neuilly-sur-Seine, mairie de Nanterre en droit des marchés publics, mairie de Bagneux et mairie d'Issy-les-Moulineaux).J'ai travaillé comme Responsable administrative et financière à la mairie de Bagneux, et gestionnaire financière, en stage, à la mairie d'Issy-les-Moulineaux, jusqu'en avril 2013.



Aujourd'hui, je suis en recherche active avec le cabinet HUMANIS



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Juridique

Conseil

Marchés publics

Gestion financière

JURIDIQUE marchés publics, finances, droit public