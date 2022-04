Clotilde DELBAERE

Dynamique, rigoureuse et douée de qualités relationnelles appréciées dans les missions d'animation QSE et dans les groupes de travail, j'ai également une très bonne connaissance de la réglementation amiante, du référentiel MASE et des normes ISO 9001 / 14001.

Je fais preuve également d'une bonne pédagogie et d'une écoute attentive auprès de mes collaborateurs, qualités très utiles dans le domaine de la formation et dans le cadre des audits internes.

Une certaine aisance rédactionnelle me permet de rédiger facilement des supports et autres procédures, dans un soucis du respect de l'orthographe .



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

ISO 9001 14001 QUALITE ENVIRONNEMENT

Audits internes