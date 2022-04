Clotilde DU FAYET

Passion, créativité, gaîté, générosité, initiative sont les qualités qui me caractérisent.

Pour pouvoir les réunir, j'ai pris le temps de réfléchir avant de découvrir ce pour quoi j'étais vraiment faite: la décoration d'intérieur. Aussi depuis mars je suis une formation qui s'étend sur un an auprès de l'Ecole chez soi et ce, par correspondance. Cela me permet de gérer mon temps et d'apprendre à planifier mon emploi du temps de façon rigoureuse et de m'y tenir.

Je suis passionnée par ces études et me sens totalement dans mon élément quand il s'agit de travailler. Je commencerai, en janvier une formation en alternance en peinture décorative.



J'ai étudié la Médiation culturelle à Paris III. Ces études m'ont permis d'acquérir de nombreuses connaissances dans le domaines des arts et du patrimoine (muséologie, architecture, musique, danse et art de la scène). La mise en pratique de ces connaissances m'a appris à travailler en équipe.



Cependant, jamais satisfaite, ou ne trouvant pas de plénitude dans le monde de l'administration culturelle j'ai étudié, en parallèle la langue Espagnol, le flamenco et propose en vente privée des tableaux et portraits

Ces expériences professionnelles m'ont donné la passion du contact, de la rigueur dans le travail, et un soucis de satisfaire le client dans toutes les circonstances ou de conquérir d'autres clients potentiels.

Je vis à Toulouse et projète de me lancer directement dans ce qui fait ma passion de l'art décoratif et du dessin. Je lance donc des propositions pour pouvoir travailler dans une équipe et commencer déjà à acquérir de l'expérience dans ce métier pour lequel je veux me consacrer .



Mes compétences :

Portraits d'adultes

Portrait Enfant

Danse flamenco

Ménage Repassage Grand nettoyage Garde enfant

Dessin d'un avant projet