Clotilde GODEFROY

Après 8 années dans le courtage en prêts immobiliers, puis 8 ans en tant que responsable des partenariats entre les banques du groupe BPCE, j ai depuis 1 an pris en charge un portefeuille national de promoteurs et réseaux de défiscalisation.

Mon action a pour but de développer des partenariats, de mettre en place des actions d animation par la mise en place de nouveaux parcours clients répondants aux besoins des clients de nos partenaires.



En tant que facilitateur pour notre réseau commercial, je mets en place des plans d’actions avec nos partenaires avec un pilotage régulier et un accompagnement terrain.



Autonomie, disponibilité, adaptabilité, capacité d’analyse du Marché, connaissance clients, force de proposition et capacité à faire adhérer sont des qualités essentielles dans la réussite de ma mission.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Office 2007

Microsoft PowerPoint

Internet

Project Management

Microsoft Office

Microsoft OneNote, Trello