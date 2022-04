Clotilde GUILLERME-BROCHARD

• Expertise en marketing stratégique et opérationnel, B2C & B2B

• Business development et négociation commerciale

• Responsabilités France, Europe du Sud et EMEA

• Expertise des canaux de la distribution

• Excellente connaissance de l'univers high-tech : télécom, hardware, software & internet

• Encadrement de collaborateurs et gestion d'agences & autres prestataires

• Maîtrise de la gestion de projet



Mes compétences :

B2B

B2C

Business

Business development

Commerciale

Distribution

EMEA

Europe

Europe du Sud

Gestion d'équipe

Gestion d’équipe

High tech

Marketing

Marketing stratégique

Marketing stratégique et opérationnel

Négociation

Négociation commerciale