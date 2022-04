Clotilde GUILLOT

Dans le cadre de la réforme d’Action Logement, je participe à la réorganisation et à la stratégie de developpement de la direction régionale Nouvelle Aquitaine.

- management transversal

- conduite du changement

- formation des équipes

- pilotage d’activités ( locatif - relation client)

- suivi des bonnes pratiques et nouvelles procédures



Motivée par les enjeux et la strategie du groupe, aimant la transversalité et l’innovation, je participe aux travaux menés au national.



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Courtage en rachat de credits

Force de proposition

Management commercial

Développement commercial