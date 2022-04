Clotilde HAS

Je suis actuellement en première année préparatoire, à Polytech Angers, école d'ingénieur.

J'aimerais devenir ingénieure en génie biomédical et instrumentation.



Dans le cadre de mes études, et plus particulièrement afin de découvrir le métier d’ingénieur, je dois contacter un ingénieur en poste afin de lui poser diverses questions, sur son parcours professionnel ainsi que sur quelques détails concernant son métier. Cela me permettrait de me conforter dans mon choix d’orientation.