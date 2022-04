Clotilde JOUSSAUME

Après avoir passé plusieurs années aux Antilles, je reviens en métropole pour rapprochement familial. Mes enfants suivent des études supérieures et en ce qui me concerne je recherche activement un poste dans le domaine de la vente parce que j'aime la relation client et les produits que je propose.J'ai plusieurs cordes à mon arc compte tenu du fait de mes nombreux résidences à l'étranger, je conjugue expériences professionnelles et bénévoles. Je suis curieuse et motivée à l'idée de travailler et collaborer avec une équipe.