Clotilde JUILLARD

Un service adapté à vos besoins, une compétence forte en matière de paye et gestion d'entreprise!



Je me présente, Clotilde, je suis Assistante de gestion, l’interlocutrice principale du chef d'entreprise, votre interlocutrice !



Je vous apporte mes compétences en paye et en gestion d'entreprise pour vous soulager de vos travaux administratifs et vous laisser du TEMPS pour faire votre métier.



Nous traiterons ensemble des problèmes liés à la gestion, aux résultats, aux contrats... et des SOLUTIONS efficaces à mettre en place.



- Transmissions régulières des données à votre cabinet comptable et aux organismes sociaux auxquels vous êtes rattachés!

- Cette assistance peut-être ponctuelle ou permanente en fonction de vos besoins.

- Pas d'embauche, pas de charges sociales supplémentaires. Un simple devis à signer et une facture en fin de mois déductible de vos charges annuelles.

- Rencontrons-nous, j'effectue une étude personnalisée et gratuite. Aucun engagement.

- Ne payez que le travail effectué d'après devis.



A votre écoute, je m'adapte à vos besoins .



N'hésitez plus une seconde, contactez moi au 06 83 75 49 14 !



A bientôt



Clotilde.





Mes compétences :

Gestion

gestion d'entreprise