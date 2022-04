Clotilde LALOUX

Madame, Monsieur,



J’attends beaucoup de l’attention que vous saurez montrer à ce courrier car, je suis extrêmement motivée pour reprendre mon activité de pigiste que j'ai pratiquée durant des années.

Voici ma situation personnelle : demandeur d’emploi dans le Pays d’Auray et dans de grandes difficultés pour en trouver, âgée de 55 ans je suis éligible aux contrats aidés, c’est à dire que mon employeur peut bénéficier d’une aide financière en me recrutant.

Dans l’attente de votre sollicitation, je reste bien entendu à votre disposition et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.