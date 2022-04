Clotilde LAPOSTOLLE

Passionnée par tout ce qui permet de mieux vivre, mieux gérer la relation à soi et aux autres, vivre dans la pleine conscience d’être, j’ai découvert et expérimenté au fil des années différents outils, pour dépasser, transformer et se libérer de nos peurs, nos craintes, nos doutes et nos croyances qui nous limitent dans notre quotidien.



La rencontre avec les chevaux depuis l’âge de 5 ans m’a accompagnée dans ma transformation intérieure. Ce que j’intégrais, le cheval me l’ancrait en profondeur. Mon cheminement intérieur a ainsi changé de manière durable et rapidement.



La rencontre aux Etats-Unis, où j’ai vécu pendant 8 ans, avec les plus grands chuchoteurs Américains, m’a permis de créer ma propre méthode professionnelle en coaching facilité par les chevaux.

Après avoir accompagné nombre de cavaliers dans l’éducation et la rééducation de leurs chevaux, je me tourne depuis 2008 vers l’accompagnement des individus et des organisations sur des problématiques personnelles et professionnelles.

Mon passage dans le secteur des hautes technologies, où je formais et manageais les employés en HSE, a été très formateur dans mon rôle de manager. J’ai également créé ma société en Californie dans le domaine de l’environnement.



Formée et certifiée à diverses méthode de coaching, dont la PNL (Maitre praticien IFPNL), la CNV, Life Coaching et en thérapies brèves, j'accompagne depuis 2008, les individus et les organisations sur des problématiques personnelles et professionnelles. Spécialiste dans la relation homme-cheval j'élabore et anime des séminaires et des cursus de formation en communication relationnelle, leadership, teambuilding avec l'équicoaching.



