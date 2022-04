Étudiante en année trois du cycle lettres et sciences politiques à prepavogt-ircom en continuation à l'université de Yaoundé II . Titulaire d'un baccalauréat A4espagnol mention bien. Parle anglais, français et espagnol. Intéressée par les actions humanitaires, les relations internationales et par tout stage d'entreprise enrichissant du point de vue professionnel.